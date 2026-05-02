プロテニスプレイヤーの園田彩乃が1日に自身のInstagramを更新し、「さあ5月ですよ」と呼びかけ、サービスショットを公開。ファンから歓喜の声が寄せられている。【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」“水着姿”も「魅力的」（30枚）一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々