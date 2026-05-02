◆米大リーグカブス６―５ダイヤモンドバックス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が本拠のダイヤモンドバックス戦に「５番・右翼」で先発出場も３打数無安打１四球。３試合ぶりのノーヒットで打率は３割１分４厘となった。２９日のパドレス戦では、復帰後初の欠場で休養しており、この日は３日ぶりの試合出場だった鈴木。初回１死満塁で空振り三振に倒れるとその後は四球、２