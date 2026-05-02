ぷっぷさんの漫画「公園で起きたwhy？な出来事」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む娘を連れて公園に行ったパパ。娘は、そこに居合わせた男の子と滑り台で遊んでいました。すると男の子が滑り台を逆走。それを見ていた別のパパが…という内容で、読者からは「ちゃんと謝ってほしい！」「理不尽すぎる」「パパの対応が冷静ですごい」などの声が上がっています。一方的な思い込