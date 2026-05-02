5月1日午後、岐阜県高山市の国道で小学生を乗せたスクールバスがガードレールに衝突し、児童3人が軽いケガをしました。警察と消防によりますと、1日午後3時過ぎ、高山市朝日町の国道で下校途中の小学校のスクールバスが道路脇のガードレールに衝突しました。この事故で助手席に乗っていた小学6年生の女子児童(12)が頭やあごに切り傷を負い、後部座席の5年生の女子児童と3年生の男子児童