現在、皇位継承権を持つのは、秋篠宮さま（60）、悠仁さま（19）、常陸宮さま（90）の3人のみ。皇位継承問題は“待ったなし”だ。衆参両院の全党派の「安定的な皇位継承に関する全体会議」で議論がなされているが、象徴天皇制が専門の、名古屋大学大学院の河西秀哉教授（48）の指摘は明快だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）男系男子皇位継承は「比較的近代に作られた決まり」愛子さまの人気は上昇中©時事通信社象