〈「愛子さま人気と政界での議論が乖離」象徴天皇制の専門家・河西秀哉教授が指摘する皇室典範改正案の問題点「男系男子にとらわれるほうが問題」〉から続く王室制度に詳しく、2021年の政府の有識者会議でヒアリングを受けた、駒澤大学法学部政治学科の君塚直隆教授（58）は、男系男子のみが天皇になれるという主張は、「歴史を故意に歪めています」と憤る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）男系男子限定の“特殊性”相撲観