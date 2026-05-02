「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）今季から先発に転向した広島・岡本駿投手（２３）が、５回１／３を６安打１失点と粘りの投球で、先発４試合目にして待望の初勝利を手にした。与えた四球は５個。毎回、走者を背負いながらも要所を締め、先発としての仕事をやり遂げた。チームは５月初戦を勝利で飾り２連勝。鯉のぼりの季節でもある５月攻勢の幕を若き右腕が開けた。ようやく交わした歓喜のタッチだ。開幕から１