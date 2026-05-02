「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）広島が約３週間ぶりの連勝。三回に坂倉将吾捕手の中前適時打で先制し、五回は小園海斗内野手が中前適時打を放ちリードを広げた。七回は相手失策も絡んで一挙４得点。先発投手の岡本駿は６回１／３を６安打１失点、今季４度目の先発で初勝利を手にした。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−得点圏で中軸。しっかり２人（坂倉と小園）が決めた。「しっかり良い