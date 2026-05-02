『文藝春秋』で好評連載中の「古風堂々」は、作家・数学者の藤原正彦氏によるユーモアたっぷりのエッセイ。2019年6月号に掲載された第1回は、後にノーベル化学賞受賞した英グーグル・ディープマインドCEOのデミス・ハサビス氏との出会いを振り返っていた。【画像】19歳の時に藤原氏と会ったデミス・ハサビス氏は、その後、ノーベル化学賞を受賞。現在は英グーグル・ディープマインドCEOを務めている◆◆◆チェスマスターの野望将