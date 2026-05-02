今季限りでの引退を表明した錦織に様々なメッセージが届いている(C)Getty Images男子テニス界をけん引したエースの元に温かい声が届いている。5月1日、女子テニス世界ランキング15位の大坂なおみは、公式インスタグラムのストーリーズを更新し、今季限りでの現役引退を発表した男子元世界ランキング4位の錦織圭について言及。「日本のレジェンド」と書き始め、リスペクト溢れるメッセージを発信した。【写真】「『やり切った』