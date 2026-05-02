天心戦でセコンドにも入っていた尚弥は、拓真の激闘をどう見ていたのか(C)産経新聞社天心戦は「褒めてあげていい試合」井上兄弟にとって重要な1日が間近に迫っている。5月2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者の兄・尚弥（大橋）は3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と防衛戦を戦い、WBC世界バンタム級王者の弟・拓真（大橋）は4階級制覇王者である井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。【動画】繰り出されるボディシ