タレントの長嶋一茂が１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。２１歳の時、初めて写真週刊誌にキャッチされた過去を振り返る一幕があった。冒頭のトークコーナーで今回が箱根特集であることを知らされると「結婚式は私、箱根神社であげまして。１９９９年」と話し出した一茂。「もともと父親が箱根に別荘を持ってた」と長嶋茂雄さんの名前を出すと「今