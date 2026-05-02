大阪鶴橋、純度100パーセント！ごま油専門店、古民家風のオシャレな店舗。お店の前に到着すると、外にまで漂う香ばしい香り。見た事のない機械から一気に絞りだされる黄金色の「ごま油」。韓国人オーナーが営む、韓国 釜山海雲台で40年続く伝統の製法で作る”本物のごま油専門店”「河東製油所」をご紹介します。 本物のごま油専門店「河東製油所」 店内には、様々な種類のごま油が並んでおり、種類豊富