【アムステルダム共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向け、動向が注目されているイラン・サッカー連盟の関係者が、近日中にスイスのチューリヒで国際サッカー連盟（FIFA）と会談する見通しだと1日、AP通信が報じた。イラン連盟のメヘディ・タジ会長は同日、地元メディアに「われわれの見解では、近々FIFAと会談する予定だ」と述べた。イランは開催国の米国とイスラエルによる攻撃を受け、タジ会長が2月末