カブスは1日（日本時間2日）、本拠でダイヤモンドバックスと対戦し、6−5で勝利して3連勝を飾った。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場も3打数無安打1四球だった。初回、いきなり満塁で迎えた第1打席。先制の好機だったが、空振り三振に倒れた。3−1の3回2死無走者で迎えた第2打席は四球だった。6−1で迎えた4回の第3打席は2死一、二塁と、一打出ればダメ押しの場面。だが、フルカウントからの内角シンカーを捉