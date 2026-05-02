タワーマンションに荷物を届ける際の配送業者の嘆きの声がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】タワマンでは、1回の駐車代が高額になることも…「配送業者から駐車代とるタワーマンションの考えだけは一生納得できない。 お荷物届ける側なのに3500円払わなきゃいけないのはもう意味がわからない(笑)」と駐車料金の領収証の写真を紹介したのは合同会社YUM JAM代表社員の井手庸介さん（@yosuke_yumjam）。1つは3時間弱の駐車で30