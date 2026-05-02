専用デザインはまさかの“ランクル”似!?クルマに求められる価値は時代とともに変化していますが、近年は移動手段としての役割だけでなく、乗る時間そのものの快適さや満足感も重視されるようになっています。そうした流れの中で注目を集めているのが、高級ミニバンというジャンルです。その代表的な存在のひとつが、トヨタの「ヴェルファイア」です。【画像】超カッコいい！ トヨタ斬新「“ランクル顔”ミニバン」の姿です！