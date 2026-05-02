大型補強のはずが、早くも?売り手の札?を探す羽目になっている。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」電子版は１日（日本時間同日）、メッツのデービッド・スターンズ野球運営部門社長（４１）が「われわれは今でも良いチームだと思っている」と語った一方で、球団が打線強化へ他球団に接触していると報じた。４月３０日（同１日）のナショナルズ戦（シティ・フィールド）も５―４で逆転負け。これで１０勝２１敗、ナ・リーグ東地区最