横綱が再び休場の危機に直面している。大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を控えた１日、横綱審議委員会（横審）による稽古総見が国技館で行われた。約５５００人のファンが見守る中、横綱大の里（２５＝二所ノ関）は四股やすり足など軽めの運動をしただけで相撲を取らず。最後のぶつかり稽古が始まると、胸を出さずに早退した。稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったことはあるが、途中で帰るのは異例。横審・