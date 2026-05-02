プロレス界の?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）がワールド王座から陥落したスターダムの上谷沙弥（２９）へゲキを飛ばした。Ｓａｒｅｅｅは小橋建太の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（４月１６日、後楽園）で橋本千紘、上谷と３ＷＡＹ戦で激突。女子プロレス界を代表するトップレスラー同士の激闘は、３０分時間切れのドロー決着に終わった。その後の米国遠征を経て取材に応じたＳａｒｅｅｅは「私に