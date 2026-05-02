【全2回（前編／後編）の前編】高市早苗首相が“悲願”とまで口にして、先の衆院選で国民に約束した「消費減税」に“暗雲”がかかっている。国会への法案提出を目指すべく始まった超党派による「国民会議」。その議論が低調なのである。そこには一国のトップの悪だくみが見え隠れしていて……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」為政者の発言が場当たり的に変われば、耳