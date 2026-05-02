笑顔の凱旋です。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートで銅メダルを獲得した、新潟市出身の中井亜美選手。在籍する高校がある千葉県で1日、祝賀会が開かれ仲間たちから祝福をうけました。「中井亜美さんのご入場です」笑顔で登場した新潟市出身の中井亜美選手。フリーの演技で注目を浴びた「首をかしげるポーズ」を披露すると、大きな歓声が上がりました。1日、千葉県で開かれた祝賀会。壇上には今