セリエA 25/26の第35節 ピサとレッチェの試合が、5月2日03:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはフィリップ・ストジルコビッチ（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く、0-0で終