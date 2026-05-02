エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 ＲＫＣとローダJC ケルクラーデの第2戦が、5月2日03:00にマンデマケルス・スタディオンにて行われた。 ＲＫＣはイェスパー・ウネケン（FW）、ライアン・フェージ（MF）、ハリー・クスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローダJC ケルクラーデはイマン・フリフィス（M