プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第5節 セルクル・ブリュージュとワーレゲムの試合が、5月2日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、フラビオ・ナジーニョ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョ