ラ・リーガ 25/26の第34節 ジローナとマジョルカの試合が、5月2日04:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはクラウディオ・エチェベリ（MF）、ジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）、パブロ・トーレ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する