韓国のオリンピック金メダリスト、イ・ユビンが大胆なスイムウェア姿を公開して話題だ。【写真】イ・ユビン、大胆ブラトップの美しきアスリート体型イ・ユビンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ti amo♡」とキャプションに綴り、イタリアを訪れた際の写真を数枚投稿した。公開された写真には、ネイビーを基調にドット柄をあしらったスイムウェアを着用したイ・ユビンが写っている。頭にはクラシカルな柄物のスカーフを