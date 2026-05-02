【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。5月2日の放送では、今、大ブームとなっている“せいろ”を深掘りする。 ■せいろ蒸しが注目される理由とは？ 近年、SNSを中心に「せいろ蒸し」が話題を集め、2025年のトレンド料理ワード大賞では大賞を受賞するなど、注目度が急上昇している。 人気の