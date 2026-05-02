2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の5万9300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては213.12円安。出来高は7389枚だった。 TOPIX先物期近は3696.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比32.23ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59300-1207389 日経225