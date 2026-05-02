◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 井上尚弥-中谷潤人(2日、東京ドーム)世界が注目する“日本人対決”の前日公開計量が1日に行われ、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手と挑戦者・中谷潤人選手はともに一発クリアしました。中谷選手は前日計量を振り返り、「無理なく仕上げることができた。たくさんのファンの人の前に立つと、エネルギーを感じられる。幸せを感じられた」とコメント。フェース