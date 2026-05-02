寄席演芸番組『笑点』が、2026年5月で放送60周年を迎えるのを記念し、現在、日本テレビが所持する最も古い映像を公開します。初代司会者・立川談志さんが大喜利コーナーを進行する姿がよみがえります。『笑点』は1966年に放送を開始。今回公開されるのは1968年3月10日の放送回です。この映像は、当時番組に度々出演し縁が深かった桂米丸さんが亡くなった後、日本テレビに寄贈されたビデオテープに残っていたものです。これまで確認