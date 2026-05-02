「有力馬次走報」(１日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆かしわ記念（５日・船橋、ダート１６００メートル）へ向け、フェブラリーＳ２着のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木）が最終追い切り。美浦Ｗで６Ｆ８５秒１−３７秒３−１１秒６を計時し、ジュピターテソーロ（３歳未勝利）に半馬身遅れでフィニッシュ。高木師は「