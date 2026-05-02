◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）【若菜嘉晴視点】今の栗原は下半身がしっかりとしている。7回に放った決勝の2点二塁打を打つ前のフォークを振りにいって止まっていた。好調の理由は下の状態がいいことにあると思う。反対方向にあれだけ飛ばせる長打力がある。本来は5、6番を打たせて打点を量産する方が現在の3番よりはベターだろう。ただ、そこには置けないチームの事情もある。山川