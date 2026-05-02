「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）大阪杯では４着に好走。確かな手応えをつかんで春の盾に挑むタガノデュードは１日、栗東坂路を４Ｆ６３秒１のタイムで軽やかに駆け上がった。メニュー通りの調整を消化して、「悪くないですよ。いい体をしている。体調もいいし、特に言うことはないかな」と宮師。舞台は淀の３２００メートル。「距離は持って欲しいとは思います。できれば良馬場で競馬をさせたいね」と好天でのレースを