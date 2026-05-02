◇パ・リーグ日本ハム5―1オリックス（2026年5月1日エスコンF）日本ハム・万波が最下位脱出へと導くアーチを描いた。4―1の6回2死。曽谷の初球136キロフォークを右中間へ、両リーグトップの9号ソロを放った。19日の西武戦以来35打席ぶりのアーチに「取りに来た球をしっかりホームランにできたのは、凄い良かった」と胸を張った。前の打席の4回1死一、三塁では、意表を突くセーフティースクイズ（記録は内野安打）も成功