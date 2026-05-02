◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）は1日、楽天戦で2安打3打点と活躍し、5月の白星スタートに貢献した。0―1の6回に同点に追い付く左越え6号ソロ。2試合ぶりの一発で5回に先制点につながった失策を帳消しにすると、1―1の7回には右翼線に勝ち越しの2点二塁打を放った。選手会長の奮闘で逆転勝ちし、首位・オリックスとのゲーム差を1・5と縮めた。重苦しい