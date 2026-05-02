「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）１９５３年のレダ以来、７３年ぶりとなる牝馬による春の盾制覇を狙うアクアヴァーナル。決戦２日前の１日朝、目下の充実ぶりを示すように栗東坂路を４Ｆ６４秒７で気分良く駆け上がった。担当の安部厩務員は「いい雰囲気ですよ。いい感じで仕上げることができています。前走を使ってからも、変にイレ込むことなく落ち着いています」と納得の表情でここまでの調整を振り返った。木曜に