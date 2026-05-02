◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）ソフトバンクの山川が自己ワーストを更新する30打席連続無安打となった。2試合連続で「7番・一塁」で出場したが、6回2死二塁の勝ち越し機に空振り三振に倒れるなど、4打席で4打数無安打に終わった。これまでは西武時代の19年に記録した27打席無安打がワーストだった。スタメン起用を続ける小久保監督は「練習は悪くないので。優勝には必要な戦力。1本