「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）連覇が懸かるヘデントールは１日朝、美浦坂路を４Ｆ７１秒４−１６秒９で登坂。伸び伸びしたフォームで駆け上がった後、Ｂコース（ダート）に移動して半周した。木村師は「けさは予定通り。大きなフットワークで走るし、馬場は少しでも乾いて欲しいです」とコメント。ゴールデンウイーク中の交通渋滞を避けるため、輸送は昨年同様、金曜夜に美浦トレセンを出発。土曜早朝に京都競馬場