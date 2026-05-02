◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）ソフトバンクの柳田が7回1死二塁で右膝付近に死球を受けて途中交代した。直後はその場に倒れ込み、珍しく激高する姿も見せた。小久保監督は「病院に行く予定はありません。打撲で、今のところは様子を見て。明日来てみて動けるのであればスタメンでしょうし、明日決めようと思います」と説明。柳田は「（状態は）分かりません。まあ、歩けてるので」と話し