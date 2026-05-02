俳優の山下智久（41）が1日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。車で7時間かけて向かったお祭りを明かした。今回は「GW突入!東京駅のお悩みを瞬間解答」と題して放送され、駅弁やお土産に関する悩みについて解決した。スタジオトークで「旅行」の話題となり、山下は「去年の夏なんですけど、大曲花火大会」に訪れたことを明かした。移動手段については「車で運転して行