「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）ヴェルミセルは１日朝、角馬場で体をほぐした後に栗東坂路を駆け上がった。吉村師は「追い切りも引っ張ってあの時計（坂路で４Ｆ５１秒９）。ここ最近では一番いいぐらい。いい意味で馬体重はプラスになりそう」と出来の良さを実感する。ここ１０年で３勝を挙げている１枠１番の絶好枠を引き当てたが、「外よりも内で良かった。ただ、実力は一枚も二枚も下なので、色々なものがかみ合わ