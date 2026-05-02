◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほPayPay）ソフトバンクの近藤は7回にダメ押しの中前適時打を放った。「とにかく追加点をと打席に入りました」とバッターボックスに入る前に気合が入っていたと説明。「勝ち越したいい流れの中で、いいバッティングができました」と結果に満足げだった。