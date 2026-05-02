◇パ・リーグ日本ハム5―1オリックス（2026年5月1日エスコンF）日本ハム・加藤貴之投手（33）が5回2/3を7安打1失点の粘投で、チーム最多3勝目を挙げた。「（女房役の田宮）裕涼のリードのおかげで、粘り強く投げることができました」。丁寧に85球を投じた。初回、西川の適時二塁打で先制点を許したが、3回には先頭・宗を中前打で出塁させながらも、打者4人に対してわずか6球。加藤貴の「打たせて取る」投球がチームに流れ