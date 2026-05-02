ベシアの妻ケイラさんが公開ドジャースタジアムで、日本企業がまさかの“出張販売”を行った。米大リーグ・ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんが自身のTikTokで、スタジアム内のスイートルーム内で行われたイベントの様子を公開すると、現地のファンも反応している。4月29日（日本時間30日）に行われたマーリンズとの一戦は「Women’s Night（ウィメンズ・ナイト）」と題して開催。ドジャース選手の妻らが招待