フィギュアやCD、蔵書など、大切にしていたコレクションを、遺族に二束三文で売り飛ばされないためにやっておくべきこととは――。コレクターが直面する“終活”のリアル。会社員の田川浩樹さん（仮名・60）のコレクションは、16番ゲージ（HOゲージ）という鉄道模型。その行く末を、どのように見すえているのか。「自分が死んだ後は、家族に処分してもらってかまいません。でも自ら整理するとなると、思い入れが強い分、どうし