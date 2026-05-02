柴俊夫と真野響子が、5月4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)真野響子、柴俊夫＝テレビ朝日提供今年で結婚47年になる79歳の柴と74歳の真野。性格は正反対だそうで、いつも怒ってばかりの真野に対し、柴は「僕はガマンする役」と話す。娘・柴本幸は慶應大学卒業後、大河ドラマのヒロインを務めるなど俳優として活躍したが、その後ロサンゼルスに拠点を移し、現在はリ