週5日、1日8時間労働。それが世間的なスタンダードとされているが、どうしても体力や環境的にきついと感じる人もいる。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（医療・福祉・介護／年収400万円）もその一人だ。かつてはフルタイムで働いていたが、家庭との両立でパンクしてしまったという。（文：篠原みつき）「家事と育児←夫の協力はあまり無く、出来ない！」女性は当時の過酷な状況をこう明かす。「私自身、週5で働いていた時期があり