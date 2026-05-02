人生最大の買い物といえば、やはりマイホームだ。「新築祝いで来てくれた友人に何を振る舞おうか」なんて夢想する時間は、最も幸せなひとときかもしれない。しかし、楽しい計画が全然実現しないことも。ガールズちゃんねるに5月初旬、「マイホーム買ったけど誰も客が来なかった人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主はマイホーム購入から3年が経過したというが、その状況を次のように嘆いている。「マイホーム購入から3