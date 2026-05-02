身内だからといって、何を言っても許容できるわけではない。親の信じられない発言にドン引きしてしまった経験を持つ人は意外と多いようだ。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護／年収500万円）は、自身への発言ではないものの、母親の信じがたい言葉に衝撃を受けたという。発端は、弟夫婦の間に生まれた子どものことだった。（文：篠原みつき）「同意して欲しいの？ひどいこと言ってる自覚ある？」「母親が弟と奥さんの間に生